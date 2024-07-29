Пассажирский поезд, который сошел с рельсов в Волгоградский области, мог столкнуться с КАМАЗом, который выехал на рельсы. Возможную причину аварии назвал Telegram-канал Shot.

По его данным, водитель большегруза пытался проскочить железнодорожный переезд прямо перед ехавшим составом, но не успел. Из-за этого с рельсов сошли восемь вагонов. Всего в составе ехало около 800 пассажиров.

Названо число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом

Поезд, который следовал по маршруту Казань—Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области, в понедельник, 29 июля. Предварительно, переезд, где произошло столкновение состава с КАМАЗом не оборудован шлагбаумами и барьерами, а только светофорами.