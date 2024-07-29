По предварительной информации, более 100 человек получили травмы при столкновении поезда и КАМАЗа в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что водителя грузовика госпитализировали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, в ликвидации последствий аварии задействовано свыше 320 человек и 100 единиц техники. К вылету готовят два вертолета Ми-8.

Названа возможная причина крушения поезда "Казань—Адлер"

Как рассказывали в РЖД, авария произошла на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области в 12:35. По информации компании, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим по путям пассажирском поездом №491 Казань — Адлер. С рельс сошли восемь вагонов.