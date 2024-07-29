В Котельниковском районе Волгоградской области пассажирский поезд «Казань — Адлер» сошел с рельсов. Об этом сообщил Telegram-канал «Регион 116 Казань».

В настоящее время информация уточняется. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда. Есть пострадавшие, передает агентство.

Названо число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом

В конце июня Уральская транспортная прокуратура сообщила, что в Оренбургской области с рельсов сошли вагоны поезда. Инцидент произошел в Новотроицке во время проведения маневровых работ. Всего сошло шесть вагонов с цементом, три из них опрокинулись. В результате инцидента никто не пострадал.