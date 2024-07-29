СК завел уголовное дело после размыва дамбы в Карелии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Дело завели после размыва дамбы в Карелии.

«Следователями возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ», — пишут в telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



В результате размыва дамбы затопило несколько населенных пунктов.

Утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции. Вода направилась в сторону жилых домов. В результате прорыва дамбы пострадали девять человек, один погиб.