Под Москвой группа мигрантов организовала «шариатский патруль»

В Мытищах под Москвой группа мигрантов из Таджикистана организовала «шариатский патруль» — они нападают на прохожих, в том числе, на девушек из-за их внешнего вида, пишет «Царьград». Lenta.ru

К примеру, мигранты останавливали на улице девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те «прилично одевались», объясняя свои слова тем, что ислам требует от женщин скромности в одежде. После массовых жалоб местных жителей на «шариатский патруль» в их районе было возбуждено уголовное дело. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что мигранты захватили поселок в Новой Москве и обложили жильцов данью. News.ru