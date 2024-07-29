Сын миллиардера Бажаева отверг обвинения по делу о нападении на полицейского

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур не признал вину по делу о нападении на полицейского, сообщает ТАСС.

Молодой человек заявил в суде, что никак не нарушал общественный порядок, и попросил суд не заключать его под стражу.

Следствие ходатайствовало о помещении Бажаева в СИЗО. Он обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.

27 июля стало известно о задержании Бажаева. Молодой человек напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Отец задержанного усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него.

Руководство МВД взяло дело под контроль.