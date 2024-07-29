Украинцам объяснили, к чему им стоит готовиться в будущем

Жителям украинского города Днепр придется готовиться к графикам включения электроэнергии, а не ее отключения грядущей зимой из-за критической ситуации в энергетике страны, заявил мэр Борис Филатов в беседе с РБК-Украина. По его словам, критическую инфраструктуру такого крупного города невозможно будет удержать на генераторах.

Хочу сказать, что нам нужно готовиться, скажем так, не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Это базовые вещи, будет в любом случае во время отопительного сезона расти энергопотребление, и поэтому это очень большая проблема, — сказал Филатов.



Градоначальник отметил, что водоснабжение также зависит от подачи электроэнергии, соответственно без электричества не будет и воды. При этом он указал, что генераторы не помогут решить проблему, поскольку для их обслуживания в условиях крупного города не хватит топлива и специалистов.

По данным Киева, за последнее время Украины лишилась около половины своих генерирующих мощностей. Из-за этого графики отключения света могут составлять от восьми до 12 часов в день, сказано в материале.

Ранее украинский оператор «Укрэнерго» сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры сразу в трех областях страны: Полтавской, Сумской и Черниговской. В компании отметили, что промышленность и рядовые потребители лишены доступа к электричеству.

До этого «Укрэнерго» обвинило погодные условия в проблемах с подачей электричества в 374 населенных пунктах, расположенных в шести областях страны. На фоне этого оператор объявил о введении ограничений на подачу энергии.