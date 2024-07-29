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В Москве благодаря новой экспертизе раскрыли изнасилование 20-летней давности

В Москве правоохранители благодаря новой экспертизе раскрыли изнасилование, произошедшее почти 20 лет назад. Об этом сообщает СУ СК России по столице.

Изнасилование 20-летней давности раскрыли в Москве благодаря генетической экспертизе
© РИА Новости

По информации следствия, инцидент произошел 18 августа 2005 года неподалеку от жилого дома на Южнопортовой улице. Мужчина напал на незнакомую девушку и изнасиловал ее, применяя физическую силу и угрожая физическим устранением. Он также совершил в ее отношении другие действия сексуального характера. Установить его личность на первоначальном этапе не удалось.

Следователи и криминалисты СК РФ, занимающиеся раскрытием преступлений прошлых лет, вновь проанализировали материалы дела, а также провели ряд экспертиз. В их числе были молекулярно-генетические исследования — на момент совершения преступления их производство было невозможно.

Во время проверки по базам учета удалось установить, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину, ему предъявили обвинение по двум уголовным статьям. Материалы направлены в суд.

Ранее московские следователи нашли мужчину, изнасиловавшего ребенка почти 20 лет назад.

Происшествия
Следственный комитет