Стало известно о погибшем из-за прорыва дамбы в Карелии

Один человек погиб в Карелии после размыва перемычки на Беломорканале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

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По их информации, спасти удалось семерых, в том числе троих детей. Судьба еще двоих человек пока остается неизвестной. В комитете добавили, что в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский». Разрушены три дома.

Как сообщает Telegram-канал «112», погибший — водитель экскаватора, который работал на ремонте плотины. В публикации утверждается, что еще 10 человек пострадали.

Напомним, что о размыве перемычки стало известно утром сегодня, 29 июля. Как заявлял глава Карелии Артур Парфенчиков, конструкция была временной — ее установили на время проведения ремонта. На месте работают десятки спасателей ГУ МЧС России по региону, а также республиканской поисково-спасательной службы. В Сегежском муниципальном округе введен режим ЧС.