В Москве мужчина похитил младенца из рук матери

В Москве арестовали ранее судимого 27-летнего мужчину, обвиняемого в похищении ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдиции столицы.

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Алексей Кириченко будет находиться в СИЗО до 24 сентября.

24 июля в Ферганском проезде злоумышленник забежал на детскую площадку, вырвал младенца из рук 38-летней матери и убежал. Ставшие свидетелями случившегося прохожие бросились в погоню. Когда преследователи были уже рядом, он кинул девочку на землю, отчего та получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Неравнодушные прохожие передали нарушителя порядка прибывшим полицейским. Задержанный оказался пьян, ранее он был судим за мошенничество.