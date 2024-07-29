В Москве прямо на трассе рэпер Obladaet со спины напал на своего коллегу OG Buda. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Последние две недели гангста накидывают друг на друга оскорбительные сообщения, в которых непременно обещают разобраться по-мужски. И вот свершилось. Назар Вотяков (он же Obladaet) на своей машине догнал Григория Ляхова (он же OG Buda) и накинулся на него со спины», — говорится в публикации.



На опубликованных кадрах видно, что Obladaet выходит из машины и подбегает к своему оппоненту, который также вышел из авто. Рэпер успел нанести удар OG Buda, но после этого его оттаскивает охранник последнего. Затем Obladaet написал в соцсетях, что «ждет следующей встречи» с Ляховым, но тот должен «сам выйти на связь».

До этого суд в Томске решил депортировать латвийского рэпера Платину из России на родину. Музыканта задержали накануне во время концерта, сотрудники ОМОН увели его прямо со сцены. Полиция составила на него протоколы об употреблении наркотиков, незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в РФ.

При этом от медосвидетельствования Платина отказался. Ранее «Лига безопасного интернета» обращалась в МВД, найдя в песнях латыша «наркотический сленг».