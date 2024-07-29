В российском регионе выявили новое массовое отравление

Telegram-канал Mash сообщает, что в Свердловской области более 30 человек отравились бутилированной водой марки Olavoda. По данным канала, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Как пишет Mash, Olavoda имеется в продаже во многих крупных сетевых супермаркетах по всей стране. Как выяснил канал, стоимость бутылки начинается от 25 рублей.

Telegram-канал Ural Mash в свою очередь сообщает, что производство воды в поселке Первомайский закрыли на 30 дней. Как утверждают авторы канала, на производстве обнаружили антисанитарные условия: сотрудники не мыли руки, так как не оборудован умывальник, и пользовались только антисептиком, в помещении оказалось засилье грызунов и насекомых. Ural Mash указывает, что ко всему прочему у Olavoda отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

Ранее эксперты Роскачества провели проверку 16 российских брендов рыбных паштетов и обнаружили опасные для здоровья бактерии в продукции одной из марок. В риетах «Путина» нашли бактерии Bacillus cereus, способные вызвать пищевое отравление у людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, выявлены случаи подмены дорогих видов рыбы на более дешевые в продукции некоторых компаний, включая «Самокат», «Ашан» и другие. Например, многие заменили треску на минтай, а форель и кету — на горбушу. Однако ни в одной продукции не были обнаружены бактерии кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококки, плесень и дрожжи.