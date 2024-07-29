Это 19-летний приезжий, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, также задержан ещё один курьер, который помог банде мошенников украсть у 73-летней москвички 15 млн рублей. Известно, что задержаниями занимались сотрудники уголовного розыска УВД по Северному административному округу.

Ирина Волк рассказала, что оба подозреваемых получили предложение о заработке от неизвестных через мессенджеры. Кураторы оплачивали им проживание и питание, за работу обещали вознаграждение в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Писатель Радзинский отдал мошенникам 45 млн рублей

На прошлой неделе стало известно о том, что телефонные мошенники украли у историка Эдварда Радзинского 45 млн рублей.