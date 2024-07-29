Школьницу подстрелили из пневматического пистолета под Петербургом

В Ленинградской области прооперировали 15-летнюю школьницу, которая получила ранение руки из пневматического пистолета во время прогулки в поселке Тельмана, сообщает «78.ru». Пострадавшая не знает, кто и откуда стрелял в нее.

© Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как рассказала школьница, кто-то выстрелил в ее сторону на Ладожском бульваре, она сразу почувствовала сильную боль в руке — пуля попала в предплечье. Несовершеннолетняя сама пришла в больницу за помощью. Врачи извлекли из руки инородный предмет, ее состояние оценили как средней степени тяжести. Другие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Ранее в петербургском Колпино мужчина, вооруженный пневматическим оружием, выстрелил в десятилетнюю девочку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, о задержании подозреваемого не сообщалось.

До этого в Петербурге задержали 30-летнего местного жителя, который ударил 18-летнюю девушку и выстрелил в 42-летнего мужчину из пневматического пистолета. По предварительной версии, причиной происшествия стал конфликт задержанного с пострадавшими.

Еще одно нападение на подростка с применением оружия ранее было зафиксировано в деревне Разметелево Ленобласти. Злоумышленник выстрелил в 14-летенго школьника и попал ему в ногу. Кто именно произвел выстрел, пострадавший рассказать не смог.