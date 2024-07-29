Желавший служить в ВС РФ петербуржец подорвался на гранате в своем дворе
Житель Санкт-Петербурга, желавший служить в Вооруженных силах России, подорвался на гранате во дворе собственного дома, сообщает 78.ru. По информации издания, взрыв раздался около 22 часов на улице Кораблестроителей. Прибывшие на месте полицейские изъяли цилиндрический предмет.
По предварительным данным, у мужчины взорвалась граната, которую он носил при себе. Издание уточнило, что россиянина не допустили до службы в ВС РФ по медицинским показаниям — у него был гепатит. При этом ранее погибший был судим за незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ.
Ранее сообщалось, что украинский военный самовольно покинул часть, избил жену, а затем бросил в нее гранату. Преступление совершено в Днепропетровской области на глазах у пятилетней дочери.
Произошло это 8 июля. Дезертир явился домой, выволок супругу за волосы на улицу, начал душить, а затем бросил гранату под ноги. Женщина и ребенок получили осколочные ранения. По предварительным данным, мужчина был в состоянии опьянения.
До этого суд в Екатеринбурге приговорил Дениса Галияхметова к 10 годам колонии строгого режима, два из которых он получил за оставление воинской части, а восемь — за убийство в СИЗО. Мужчина на заседании заявил, что ему пришлось обороняться от сокамерника Георгия Корюкова, когда тот напал на него. До дезертирства подсудимый успел принять участие в СВО.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.