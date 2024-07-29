Желавший служить в ВС РФ петербуржец подорвался на гранате в своем дворе

Житель Санкт-Петербурга, желавший служить в Вооруженных силах России, подорвался на гранате во дворе собственного дома, сообщает 78.ru. По информации издания, взрыв раздался около 22 часов на улице Кораблестроителей. Прибывшие на месте полицейские изъяли цилиндрический предмет.

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По предварительным данным, у мужчины взорвалась граната, которую он носил при себе. Издание уточнило, что россиянина не допустили до службы в ВС РФ по медицинским показаниям — у него был гепатит. При этом ранее погибший был судим за незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ.

Ранее сообщалось, что украинский военный самовольно покинул часть, избил жену, а затем бросил в нее гранату. Преступление совершено в Днепропетровской области на глазах у пятилетней дочери.

Произошло это 8 июля. Дезертир явился домой, выволок супругу за волосы на улицу, начал душить, а затем бросил гранату под ноги. Женщина и ребенок получили осколочные ранения. По предварительным данным, мужчина был в состоянии опьянения.

До этого суд в Екатеринбурге приговорил Дениса Галияхметова к 10 годам колонии строгого режима, два из которых он получил за оставление воинской части, а восемь — за убийство в СИЗО. Мужчина на заседании заявил, что ему пришлось обороняться от сокамерника Георгия Корюкова, когда тот напал на него. До дезертирства подсудимый успел принять участие в СВО.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.