Размыв перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала произошел в Карелии. Рассказываем, что известно о происшествии.

Обстоятельства происшествия

Первоначально ТАСС со ссылкой на оперативные службах заявил о трех пострадавших и шести пропавших без вести. После этого четверых, в том числе двух детей, обнаружили живыми. По информации Telegram-канала «112», число пострадавших достигло 9.

Сам прорыв перемычки находится на территории поселка Надвоицы. По состоянию на 2023 год там проживали около 6 тысяч человек.

Пострадавшие

Первоначально ТАСС со ссылкой на оперативные службах заявил о трех пострадавших и шести пропавших без вести. После этого четверых, в том числе двух детей, обнаружили живыми.

При этом глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева заявила агентству, что число пропавших в округе выросло до семи человек. Она рассказала, что с места аварии эвакуировали 20 человек.

Как заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков во «ВКонтакте», на месте работают три бригады скорой помощи. Медики оказали помощь 74-летнему мужчине и 14-летнему мальчику. В Сегежский район направили врачей-эпидемиологов, психологов и инфекционистов.

«Наготове вертолет санитарной авиации. Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию держу на контроле», — добавил министр.



Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС, одного ребенка и взрослого передали врачам. У пострадавших царапины и рваные раны.

Реакция властей

Власти Сегежского округа заявили, что в муниципалитете введен режим ЧС. На место направили группировку ГУ МЧС России по Карелии из 50 человек, а также 65 специалистов карельской республиканской поисково-спасательной службы. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.

Глава Карелии Артур Парфенчиков во «ВКонтакте» заявил, что выехал в Сегежский округ. Он заявил, что будет сообщать оперативную информацию о происшествии на странице.

Управление Следственного комитета РФ по Республике Карелия начало проверку после размыва. Как сообщает РЕН ТВ, следователи проводят проверку по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» и «Халатность». Вместе с тем ведомство пока не стало подтверждать информацию о пропавших без вести.