СК запросил арест сына миллиардера Бажаева

Следователь просит суд арестовать Тимура Бажаева, который является сыном миллиардера Мусы Бажаева, за нападение на сотрудника полиции. Российская газета

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бажаева. Он обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК России», — сообщили в суде. ТАСС

Как пишут «Известия», бизнесмен Муса Бажаев усомнился, что его сын мог вступить в драку с сотрудником МВД, при этом он отметил, что в случае доказательства виновности сын будет отвечать. RT на русском