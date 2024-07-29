Раскрыты детали дела о покушении на Маргариту Симоньян

СК завершил расследование дело о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян, в котором фигурируют члены террористической группировки «Параграф-88», пишет «Коммерсант». Отмечается, что злоумышленники получили задание от СБУ, а среди подозреваемых числятся более десяти человек, при этом не все признают свою вину в покушении, но согласны с обвинениями в нападениях на мигрантов.

© News.ru

Сообщается, что подозреваемые изначально занимались нападениями на мигрантов — преступления преимущественно совершались в безлюдных местах. По информации издания, весной 2023 года с ними связались украинские спецслужбы, давшие им задание сначала последить за журналисткой, а потом совершить покушение. Однако преступление не удалось совершить, так как уже в этот момент их переговоры отслеживали российские правоохранительные органы.

По данным издания, организаторами группировки считаются Михаил Балашов и Егор Савельев, им вменяют сразу несколько статей о покушении по политическим мотивам, незаконном обороте оружия, разжигание розни, а также о терроризме и экстремизме.

В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился новый фигурант

Ранее ФСБ сообщила, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88».