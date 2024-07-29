Шесть человек пропали без вести после размытия перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии, пишет РИА Новости.

Между 10 и 11 шлюзом размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции, уточнил глава республики Артур Парфенчиков. По его словам, по направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». При шлюзе прописаны 11 человек.

Десятки спасателей карельского главка МЧС и из республиканской поисково-спасательной службы выехали на место ЧП. В готовность привели санавиацию, силы и средства медицины катастроф, отметили власти региона.

26 июля сообщалось, что на Киалимском водохранилище в 75 км к западу от Челябинска прорвало дамбу. Спасатели приняли решение превентивно эвакуировать жителей трех поселков.