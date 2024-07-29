В Петербурге мужчина подорвался на гранате

Петербуржец подорвался на предмете, который принес с собой на территорию Васильевского острова. Об этом сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. По предварительной информации, у 44-летнего петербуржца в руках взорвалась граната.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», местные жители вечером накануне услышали взрыв, после чего вышли на улицу и заметили мужчину без сознания. Спасти его не удалось.

На кадрах с места инцидента заметно, что мужчина снял чеку с гранаты, после чего она взорвалась. О том, где он нашел предмет, информация отсутствует.

По данным источника, россиянин официально не регистрировал на себя огнестрельное оружие.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты СК РФ проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий примут процессуальное решение.