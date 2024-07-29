В Карелии прорвало дамбу

Вода размыла временную перемычку между двумя шлюзами Беломорско-Балтийского канала.

Есть угроза местным жителям, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во "ВКонтакте".

"Выехал в Сегежский округ. Между 10-м и 11-м шлюзами ББК (Беломорско-Балтийского канала - прим. ТАСС) размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 06:34 мск. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", - сообщил Парфенчиков.



На место аварии направлены группировка ГУ МЧС РФ по региону (50 человек) и 65 специалистов карельской республиканской поисково-спасательной службы. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.