Более 500 таджикистанцев задержали в России за наркопреступления

Свыше 500 граждан Таджикистана задержали в РФ по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за первые 6 месяцев 2024 года. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Зафар Самад на пресс-конференции.

© РИА Новости

По его словам, еще 23 гражданина страны задержали в Узбекистане, а еще троих — в Казахстане. Всего за первое полугодие за рубежом преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершили 528 таджикистанцев. Это меньше, чем в аналогичный период 2023 года — тогда задержали 610 человек. Самад добавил, что у задержанных изъяли в общей сложности 96 кг наркотических средств.

Директор агентства также рассказал, что в Таджикистане вдвое выросло число иностранцев, задержанных за контрабанду и незаконный оборот наркотиков — до 10 человек. 5 из них — граждане Афганистана, 3 человека — граждане Узбекистана, 1 казахстанец и 1 гражданин Киргизии. За первое полугодие 2023 года за подобные правонарушения задержали лишь 5 иностранцев.