Мужчину, готовившего подрыв машины Минобороны, задержали в ДНР

В ДНР задержали мужчину, который собирался подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике.

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По данным ведомства, гражданин России действовал по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Взорвать транспортное средство он должен был с помощью самодельного взрывного устройства.

Управление предоставило видео, на котором мужчина извлекает из тайника бомбу, после чего его задерживают. В ФСБ отметили, что сотрудники сперва узнали о тайнике, а после установили за россиянином слежку. В изъятом взрывном устройстве, по предварительной информации, было 800 граммов тротила.

Задержанный дал признательные показания и раскрыл детали работы на украинскую разведку. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что 12 июля УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило о задержании агента украинских спецслужб. Мужчина передавал сведения о Вооруженных силах РФ по заданию куратора из Украины. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).