В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 386 га

Еще один лесной пожар возник в северной части Хабаровского края, площадь возгораний увеличилась до 386 га. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

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"На территории Хабаровского края зарегистрировано три пожара на общей площади 386 га", - проинформировали в министерстве.

За минувшие сутки обнаружен новый лесной пожар. Он находится в 256 км от села Удское в Тугуро-Чумиканском районе, уточнили ТАСС в министерстве. Его площадь при обнаружении составляла 3 га, сейчас огнем охвачено 137 га.



Накануне было зафиксировано два лесных пожара на общей площади 249 га. Оба находятся в Аяно-Майском районе недалеко от метеостанции Джана. Эти пожары не тушат, они находятся в зоне контроля, ликвидация прекращена по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Возгорания возникли из-за гроз.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 359 пожаров на общей площади свыше 283,7 тыс. га.