Гусев: упавший дрон ВСУ повредил коммунальный объект в поселке Газопровод

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы подавили и сбили украинский дрон, который при падении повредил объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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Инцидент произошел в Острогожском районе.

"Повреждения выявлены на кровле здания", — написал глава региона. Возникший пожар был оперативно ликвидирован, добавил он.



16 июля Гусев сообщал, что после падения обломков украинского беспилотника в поселке городского типа Подгоренский местный житель получил резаную рану правого предплечья. До этого Вооруженные силы Украины применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. Воздушные цели были уничтожены средствами ПВО, заявил глава региона Александр Гусев. Он добавил, что состояние пожилой женщины, которая пострадала при ночной атаке, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пенсионерку поместили в одну из больниц, ей оказывается вся необходимая помощь.