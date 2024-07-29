В Хабаровском крае сгорел приют для животных с питомцами

В Хабаровском крае во время пожара в частном приюте для животных погибло более 60 питомцев - кошек и собак. Животные пострадали от пожара и отравились продуктами горения. Приют располагался в поселке Ванино. О произошедшем сообщил краевой главк МЧС РФ.

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Уточняется, что о возгорании сообщили 28 июля около 15 часов по местному времени. Загорелось одноэтажное здание по улице Гарнизонной, которое приспособили под частный приют для животных.

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На момент прибытия пожарных крышу сооружения уже охватил огонь. Пожарные расчеты незамедлительно приступили к тушению пламени, для чего привлекли 10 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Пожар был локализован в 15:35 (хбр), в 15:39 (хбр) подразделения ликвидировали открытое горение. После разбора конструкций здания, проливки и проверки на наличие скрытых очагов тления и горения работы были завершены в 21:44 (хбр) (14:44 по московскому времени. - Прим. ред.)», - заявили в пресс-службе МЧС Хабаровского края.



Огонь полностью уничтожил крышу приюта и внутренние помещения. При этом никто из людей не пострадал. Площадь составила 564 квадратных метра.