По каким фразам можно вычислить телефонных мошенников

Одним из главных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной информации и предложения о якобы выгодных сделках и призах, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

Например, злоумышленники могут говорить, что счет может быть заморожен через час, если не будет предоставлена информация. Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать на поспешные действия без должного обдумывания. Еще один признак — просьбы о предоставлении конфиденциальной информации, тогда как настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону пароли, номера кредитных карт, PIN-коды или другие личные данные. Сотрудники банка или прочих учреждений предложат другие, более безопасные способы подтверждения личности.

Также должны насторожить предложения о «выгодных» сделках и призах. Аферисты часто используют фразы вроде: «Вы выиграли в лотерею, но для получения приза нужно оплатить небольшой налог», или «Мы предлагаем вам кредит с невероятно низкими процентами, просто подтвердите свои данные».

Еще один признак обмана — необычные способы оплаты или перевода денежных средств. Насторожить должна и ненормативная или сбивчивая речь, использование технических терминов, чтобы пытаться запутать. Депутат отметил, что всегда нужно перепроверять информацию и перезванивать в организации по официальным контактам.