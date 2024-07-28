Вышедшая из берегов река Самур сносит дома в Дагестане

Бушующая в Дагестане река Самур смывает все на своем пути, информирует SHOT. По данным Telegram-канала, несколько населенных пунктов остались без электричества. Река вышла из берегов на фоне сильных ливней, прошедших в регионе.

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Местные жители рассказали каналу, что бурные потоки воды уже снесли несколько участков в селе Шиназ. Река также затопила дороги и разрушила мосты. Согласно источнику, повреждено несколько опор линии электропередачи. Электричество отключили в пяти селах Рутульского района.

На одном из представленных очевидцами видео видно, как вода вперемешку с камнями и грязью едва не снесла дерево. Другой ролик показывает, как люди прячутся от сильного дождя под зонтами, стоя у бурного потока воды.

Ранее появилось видео с эвакуацией жителей Челябинской области. Регион затопило из-за паводков. Сотрудники МЧС переправляли людей в пункты временного размещения на лодках. Спасти удалось девять человек, среди которых пятеро — дети.

В четверг, 25 июля затопило дорогу к аэропорту Кипервеема в Билибинском районе Чукотки. Сама воздушная гавань не подверглась повреждениям. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили о начале масштабного паводка.