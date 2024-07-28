Гимнастка упала из-под купола цирка во время шоу в Кисловодске

Воздушная гимнастка Диляра Бикмаева упала из-под купола цирка. Врачи унесли девушку со сцены на носилках, пишет Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали, что Бикмаева выполняла трюк на кольцах без страховки во время шоу Гии Эрадзе. Внезапно она сорвалась и рухнула на арену с высоты нескольких метров.

Врачи экстренно госпитализировали гимнастку в ближайшую клинику. Предварительный осмотр показал, что переломов и других тяжелых травм у нее нет.

Ранее сообщалось, что в цирке Находки с огромного «Колеса смерти», установленного посреди арены, упал бразильский акробат Луан.

В пресс-службе цирка отметили, что мужчина при падении не пострадал и находится в прекрасном расположении духа.