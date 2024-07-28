Появились подробности инцидента с ударом молнии в парке «Патриот»

Выяснились подробности инцидента с ударом молнии в парке «Патриот», где пострадали три человека. У одного из мужчин серьезные ожоги ног, у него сгорели брюки и оплавились кроссовки, пишет МК.

Издание отмечает, что молния настигла людей примерно в 200 метрах от Главного храма ВС РФ.

Очевидцы рассказали, что после удара женщина упала, но сразу вскочила на ноги. Двое мужчин потеряли сознание и остались лежать без движения. В парке дежурят свои медики, они быстро прибыли на место происшествия.

Электрический разряд был настолько мощным, что у одного из посетителей сгорели брюки и оплавились кроссовки. Он получил термические ожоги.

Второй мужчина сильно ударился головой, у него диагностировано сотрясение мозга.

Мужчины сейчас находятся в больнице, а женщине в шоковом состоянии оказали помощь на месте.

Работники парка рассказали, что громоотводов на территории нет. В момент инцидента священник Главного храма Вооруженных сил РФ находился на военной присяге. Ему сразу позвонили прихожане и рассказали об инциденте.

Момент удара молнии в парке «Патриот» попал на видео.