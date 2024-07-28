В подмосковном парке «Патриот» при ударе молнии погиб мужчина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия погиб один человек, и пострадали ещё трое. Они доставлены в ближайшую клинику.

Момент удара молнии в людей в парке «Патриот» попал на видео

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое, ещё два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что молния ударила в людей на площади перед Главным храмом ВС РФ. Двое мужчин не смогли подняться, женщина встала самостоятельно. О состоянии четвертого данных не было.

Прибывшая бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия по отношению к пострадавшим мужчинам.