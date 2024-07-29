Несколько дней назад случилась ужасная трагедия — в аварии в Турции погибла известная блогер МотоТаня. Эта новость потрясла многих её поклонников и друзей. У Тани остался сын, которому теперь предстоит справляться с этой тяжелой утратой.

Вчера в Москве прошли её похороны. Прощание прошло в обстановке глубокой скорби. Друзья, родные и поклонники собрались, чтобы попрощаться с Таней и отдать ей последние почести. Как это часто бывает, трагедия сопровождалась слухами. Некоторые СМИ стали утверждать, что Татьяна и её друг Сергей, который был свидетелем аварии, были под воздействием алкоголя. Эти слухи вызвали бурю негодования среди тех, кто знал Таню.

Сергей решительно опроверг эти слухи. Он заявил:

"СМИ пишут, что мы, якобы, были пьяные. Это не так".



Сергей добавил, что турецкая полиция сразу взяла у него пробу на алкоголь, и результаты показали нули. Его слова подтверждают, что Татьяна и Сергей не были виновны в том, в чём их пытались обвинить. Пока идут обсуждения и выяснения обстоятельств трагедии, близкие и поклонники Татьяны продолжают скорбить о её потере и стараются сохранить светлую память о ней. Татьяна Озолина, которая всегда дарила людям позитив и делилась своей страстью к мотоциклам, навсегда останется в сердцах тех, кто её знал и любил.