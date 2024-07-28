Момент удара молнии в людей в парке «Патриот» попал на видео

В подмосковном парке «Патриот» молния поразила трех человек. Ролик с моментом удара опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видео предстает залитая дождем площадь перед Главным храмом ВС РФ. По ней не спеша идут три человека, один из них пытается открыть зонт.

Молния поразила четырех человек в парке «Патриот»

Внезапно в зонт бьет молния и люди падают на залитую дождем плитку.

Ранее сообщалось, что в парке от удара молнии пострадали три человека. Двое мужчин оказались в критическом состоянии, прибывшие медики были вынуждены провести реанимационные мероприятия. Женщина самостоятельно поднялась на ноги, госпитализация ей не потребовалась.