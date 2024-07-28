Госдума обратилась в МВД после убийства девушки, которой отказали в жалобе

Депутат Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой предоставить статистику о количестве отказов в возбуждении уголовных дел по заявлениям жертв домашнего насилия. Такой запрос депутат отправил после смерти 24-летней девушки, которой полиция отказали в помощи. Письмо появилось в распоряжении NEWS.ru.

Ко мне обращаются граждане России с жалобами на то, что сотрудники правоохранительных органов зачастую отказывают жертвам домашнего насилия в возбуждении уголовных дел и проведении доследственной проверки по их заявлениям по формальным основаниям, тем самым создавая условия совершения других правонарушений, — сказано в обращении.



Даванков отметил, что в СМИ регулярно появляются сообщения об убийствах жертв домашнего насилия. Он привел в пример трагедию с москвичкой. Депутат добавил, что погибшая девушка неоднократно обращалась в правоохранительные органы.

В этой связи прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, предоставить статистику о количестве отказов в возбуждении уголовных дел по заявлениям жертв домашнего насилия со стороны сотрудников МВД России за 2022 и 2023 годы, — обратился к Колокольцеву Даванков.



Депутат также попросил главу МВД высказать свое мнение о необходимости перевести дела о домашнем насилии в категорию дел частно-публичного обвинения. Даванков утверждает, что это посмособствует сокращению количества отказов в их возбуждении.

Тело 25-летней девушки было обнаружено в рабочем поселке Киевский в Троицком административном округе Москвы. Причастен к ее смерти возлюбленный, на которого она ранее написала заявление в полицию из-за домашнего насилия. Однако тогда ей отказали в возбуждении уголовного дела. У девушки зафиксировали переломы ребер, тупую травму живота и разрыв селезенки.