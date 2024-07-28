В Подмосковье молния ударила в жилой дом

В селе Подберезники Коломенского района Московской области молния ударила в жилой дом. Хозяйка не пострадала, пишет Telegram-канал SHOT.

На кадрах видео над зданием поднимается густой черный дым и языки пламени.

Пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара.

Ранее сообщалось, что в подмосковном парке «Патриот» от удара молнии пострадали четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии — медики проводят реанимационные действия перед тем, как отвезти их в клинику.

Напомним, что в субботу, 27 июля, синоптики Гидрометцентра РФ объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за грозы, ожидаемой в воскресенье, 28 июля.

Молния поразила четырех человек в парке «Патриот»

Специалисты уточнили, что в Москве предупреждение действует с 10:00 мск 28 июля до 21:00 мск 28 июля. В Московской области, пояснили специалисты, гроза может начаться раньше — с 9:00 воскресенья.