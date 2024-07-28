Из-за удара молнии в парке «Патриот» пострадали четыре человека

В результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" пострадало четыре человека. Инцидент произошел на площади перед главным храмом ВС РФ.

"Четыре человека пострадали во время удара молнии", — сообщает telegram-канал 112.



Там добавили, что двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, одному из них оказывается реанимационная помощь.

Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» молния ударила в троих человек. Пострадали двое мужчин и девушка. Инцидент имел место на площади перед главным храмом ВС РФ. Девушка смогла подняться самостоятельно, в то время как мужчины остались лежать на земле. В настоящее время уточняются подробности произошедшего.