В подмосковном парке «Патриот», прямо перед Главным храмом ВС РФ, молния поразила четырех человек. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Официальные ведомства пока не дали комментариев об инциденте.

Собеседник телеканала отметил, что двое пострадавших от молнии мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, у женщины диагностирован гипертонический криз.

Женщина смогла подняться самостоятельно, мужчины остались лежать на земле, отметил источник. Медики оказывают пострадавшим первую помощь на месте.

О состоянии четвертого человека пока не сообщается.