Россиянин пытался сжечь кафе «Толстая креветка» из-за фруктовой тарелки

В Ревде Свердловской области мужчина в камуфляжной форме пытался поджечь кафе «Толстая креветка», сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, злоумышленник пошел на преступление, потому что ему не понравилось качество еды.

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Сообщается, что инцидент произошел 25-го июля: сначала мужчина съел блюдо из рыбы, а после заказал фруктовую тарелку. Качество предоставленных фруктов ему не понравилось, а от них, по его словам, пахло рыбой — посетителю объяснили, что такого не может быть, но ответ его не убедил. Мужчина стал проявлять агрессию и конфликтовать с персоналом, после чего его вывели из заведения.

По данным канала, сразу после этого недовольный клиент позвонил в полицию, заявил, что его не пускают в кафе, а затем взял канистру с бензином и стал разливать ее содержимое у входа в здание. Остановить мужчину в последний момент удалось охранникам. Нарушителя общественного порядка задержали.

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До этого в Ленинградской области задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге вышки сотовой связи в деревне Новосергиевка. Юношам по 13 и 14 лет обещали по 100 тысяч рублей каждому.