Появилось видео задержания сына миллиардера Бажаева

В Сети появилось видео задержания сына российского миллиардера Мусы Бажаева Тимура. Кадры опубликовал Telegram-канал ГСУ СК России по Москве. Бажаев-младший напал на правоохранителей 27 июля.

На видео видно, как полицейские пытаются скрутить молодого человека. Он оказывает активное сопротивление. В настоящее время Бажаев находится в участке. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

О задержании Тимура Бажаева стало известно 27 июля. По версии следствия, сын бизнесмена, нарушая общественный порядок у комплекса «Лужники», вступил в конфликт со стражем порядка. В результате перепалки подозреваемый применил в отношении полицейского насилие.

Муса Бажаев в свою очередь посчитал маловероятным, что его сын Тимур действительно мог устроить драку. Бизнесмен выразил уверенность, что «все будет нормально». При этом предприниматель добавил, что если Тимур «виноват и где-то замешан», то он ответит за свои действия.

Миллиардер Муса Бажаев занимает 139-е место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes в 2020 году. По информации Forbes, капитал бизнесмена оценивается в $750 млн. СМИ утверждают, что семья миллиардера владеет курортом Forte Village на Сардинии.