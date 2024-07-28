В центре Белграда с огнестрельным оружием задержали гражданина США

Сотрудники Министерства внутренних дел Сербии задержали в центре Белграда гражданина США, который имел при себе пистолет и боеприпасы к нему. Об этом сообщил вице-премьер, глава МВД Ивица Дачич.

"Сотрудники стариградского полицейского участка задержали американского гражданина А. М. М. (инициалы - прим. ТАСС) 1988 года рождения в связи с наличием оснований подозревать его в совершении уголовного преступления, связанного с незаконным изготовлением, хранением, ношением и оборотом оружия и взрывчатых веществ, - приводятся слова Дачича в заявлении правительства республики. - В сумке подозреваемого полицейские обнаружили пистолет и магазин с шестью патронами".



Американский гражданин задержан на 48 часов, ведется расследование.