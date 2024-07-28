Появились подробности о личности Златы Носовой, выдававшей «паспорта СССР» пенсионерам

Появились подробности дела Златы Носовой, выдававшей российским пенсионерам советские паспорта и обещавшей восстановить СССР. За мошенничество ее приговорили к 7 годам колонии, пишет КП.

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В 2017 году Носова создала кооператив «Клуб финансовой защиты». По версии обвинения, она брала деньги у пенсионеров и объявляла им, что «теперь вы гражданин СССР». По ее словам, это давало право не платить за ЖКХ, кредиты и не подчиняться российским законам.

Носова убеждала пенсионеров, что в силе только нормы, утвержденные в Советском Союзе. При этом пожилые люди платили ей ежемесячные взносы.

В СК насчитали не менее 19 пострадавших от аферистки, но их может быть больше. По последним подсчетам, Носова получила более 9 миллионов рублей, затем ее задержали.

В СИЗО она отсидела год. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы, признав виновной в крупном мошенничестве.

Носова родом с Украины. Закончила Киевский национальный университет, рано родила сына. Затем начались проблемы в семье: муж попал в колонию, а у ребенка развилось психическое заболевание. Злата работала в банке, но дела не шли. По словам ее коллег, она хотела легких денег и обманывала своих клиентов.

Знакомая рассказала, что к ней приходили оформлять долларовые кредитки, а она говорила клиентам, что им отказано в услуге, но на самом деле оформляла карты и снимала с них деньги. Затем, в 2008 году, она уехала в Россию, где сменила имя и фамилию (раньше ее звали Марина Косяк).

Эксперты говорят, что деятельность Носовой напоминает об организации «Граждане СССР», признанной экстремистской в России. Жертвам требуется помощь соцработников и психологов.