Следственный комитет намерен просить ареста Бажаева

Следственный комитет РФ попросит арестовать задержанного сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

© СК РФ

Бажаев избил полицейского возле комплекса «Лужники» в Москве. 23-летнего молодого человека задержали. По информации журналистов, он владеет 20% ООО «Горнорудная Компания Альянс».

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.



До этого телеканал РЕН ТВ сообщал, что сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур Бажаев, которого задержали за нападение на сотрудников правоохранительных органов, является совладельцем трех крупных компаний.

27 июля следственное управление СК РФ по Москве заявило о взятии под стражу Тимура Бажаева, принявшего участие в драке с полицейскими в районе стадиона «Лужники». В результате против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении стражей порядка.