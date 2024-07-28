Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения на полицейского в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел рядом со спортивной ареной «Лужники» в субботу, 27 июля. По версии следствия, мужчина, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил насилие в отношении него. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования дела. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

«Все будет нормально». Миллиардер — о драке сына с полицией в Москве

Вечером 27 июля сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур напал на полицейского. Это произошло, когда силовики подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Пострадавшим оказался начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы, полковник Александр Махонин.