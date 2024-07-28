$85.56+0.1693.26+0.09
Почта

Бастрыкин потребовал доклад о нападении на полицейского в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения на полицейского в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел рядом со спортивной ареной «Лужники» в субботу, 27 июля. По версии следствия, мужчина, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил насилие в отношении него. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования дела. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

«Все будет нормально». Миллиардер — о драке сына с полицией в Москве

Вечером 27 июля сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур напал на полицейского. Это произошло, когда силовики подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Пострадавшим оказался начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы, полковник Александр Махонин.

Происшествия
Видео
Александр Махонин
Андрей Стрижов
Муса Бажаев
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Горячая новость
16