Тимур Бажаев, сын миллиардера Мусы Бажаева, напал на полицейского из-за того, что ему не понравился ответ на вопрос, как пройти в ресторан. Об этом рассказал источник газеты "Известия".

«Мужчина хотел пройти в ресторан „Ласточка“ в Москве через черный ход. Правоохранитель объяснил ему, как пройти в здание, однако ответ не устроил Бажаева», — сообщил источник.



Он добавил, что сын миллиардера начал сам открывать щеколду, однако полковник не дал ему пройти.

Тогда Бажаев стал ругаться и схватил сотрудника полиции за форму, в ответ на это мужчина применил приемы самообороны. А сын миллиардера, в свою очередь, начал бить правоохранителя. По данным telegram-канала 112, полицейский вынужден был обратиться с больницу с синяками и ушибами лица. За нападение на представителя власти, Бажаеву грозит до 10 лет колонии.

«Все будет нормально». Миллиардер — о драке сына с полицией в Москве

Тимур Бажаев был задержан в качестве подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции 28 июля. Его отец заявил, что сын ответит за драку с полицейским, если действительно виновен. Следствие намерено в ближайшее время предъявить Бажаеву обвинение, передает Pravda.ru.