Пропавшие в горах в Кабардино-Балкарии альпинисты найдены мертвыми

Два альпиниста, пропавшие в горах Эльбрусского района, погибли. Их тела были обнаружены на высоте 3200 метров. Планируется, что в понедельник их эвакуируют с помощью вертолета, сообщили в ГУ МЧС по региону.

© nsn.fm

Для эвакуации тел погибших во вторник будет произведен спуск с использованием вертолета МИ-8 МЧС России. В операции примут участие восемь спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В понедельник утром в МЧС поступило сообщение о том, что двое альпинистов не вернулись с восхождения в ущелье Адыр-Суу. Они поднимались на гору Юном по маршруту 4-А категории сложности, но не смогли вернуться к назначенному времени.

Спасатели провели обследование склонов горы Юном на вертолете, но это не дало результатов. Затем одну группу спасателей высадили на ледник Чегем на высоте 3400 метров для проведения поисков с северо-западной стороны, в то время как другая группа начала поисковые работы с юго-запада, передает «Радиоточка НСН».