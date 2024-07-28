Тело 14-летней девочки обнаружили возле сауны в российском регионе

В городе Красноармейске Саратовской области возле сауны обнаружили тело девочки-подростка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Информация о кончине девочки появилась утром в Сети. Жители предполагают, что ее смерть могла нести насильственный характер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного комитета региона.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти несовершеннолетней. Известно, что ей было 14 лет.

По неподтверждённым данным, задержан подозреваемый в ее убийстве.

До этого суд в Челябинской области вынес приговор местному жителю, который совершил убийство знакомой. Мужчина получил пожизненный срок за расправу над россиянкой с помощью гвоздодера и надругательство над ее трупом.

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