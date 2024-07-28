В уголовном деле генерала Булгакова появились еще три компании

В уголовном деле бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова появились три компании, связанные с Грязинским пищевым комбинатом (ГПК), интересы которого он лоббировал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пока в уголовном деле, фигурантами которого стали совладельцы ГПК и бывший замминистра обороны, фигурируют следующие компании: АО "Грязинский пищевой комбинат", ООО "КонсервПакЛам", ОО "ГПК-Продтара", ООО "Бруно"», — сказал источник.



По его словам, сейчас следователи допрашивают сотрудников компаний.

По делу арестованы Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Это совладельцы ГПК, входящие в совет директоров комбината, Ковалевич также является гендиректором. Им предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Все трое связаны и с другими компаниями.

Так, доля в комбинате принадлежит «ГПК-Продтара», изготовителю бумажной и картонной тары. Его совладелец — родственник Михайленко.

В свою очередь Михайленко и Смирнова — совладельцы компании «Комсервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК.

В то же время родственник Михайленко является владельцем «Бруно», которая снабжала ГПК упаковкой, бумагой и картоном.

Источник отметил, что все компании, в которых фигуранты дела являются бенефициарами, поставляют продукцию для ГПК.

Ранее источники СМИ сообщили о связи Булгакова с поставками некачественного питания в Сирию.