Попала в секту: москвич пытается забрать детей у жены

В Москве мужчина пытается забрать детей у жены, так как считает, что она попала в секту.

© РИА Новости / Евгений Одиноков

Житель Москвы обратился в прокуратуру и ПДН с просьбой забрать детей у жены, однако пока это не принесло никаких результатов. По словам мужчины, в 2023 году его жена начала заниматься эзотерикой, и в этот же период из дома стали исчезать драгоценности. Затем в личном дневнике супруги он заметил упоминания "кураторов из секты" – неких ангелов-наставников, рассказывающих ей о магических силах. До этого, как уверяет мужчина, они были крепкой семьей и воспитывали троих детей: дочь-подростка и двух сыновей, младшему из которых два года.

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Многодетная мать стала часто ссориться, иногда драться, с мужем и в конечном итоге она с двумя детьми сбежала в кризисный центр для женщин. Мужчине общаться с дочерью и младшем сыном она запретила, сообщает SHOT.

Сама женщина отрицает свою принадлежность к секте и говорит, что ангелы-наставники – "просто аффирмации". Причиной ухода от мужа она назвала его нарциссизм и то, что он сам забрал у нее золото.