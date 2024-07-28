«Все будет нормально». Миллиардер — о драке сына с полицией в Москве

Российский миллиардер Муса Бажаев посчитал маловероятным, что его сын Тимур, задержанный после конфликта с полицейскими в Москве, действительно мог устроить драку, его слова приводят «Известия». Он выразил уверенность, что «все будет нормально».

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Я не думаю, что мой сын мог совершить какие-то неправильные асоциальные действия. Я думаю, что все будет нормально, — заявил Бажаев.



При этом предприниматель добавил, что если Тимур «виноват и где-то замешан», он ответит за свои действия.

А если этого нет, значит нет, — заключил миллиардер.



Ранее Следственный комитет сообщил о задержании Тимура Бажаева в центре Москвы. Он подозревается в нападении на сотрудника полиции. Предполагается, что Бажаев нарушил общественный порядок рядом с комплексом Лужники, после чего вступил в конфликт с полицейским. В скором времени сыну бизнесмена предъявят обвинение.

В Госдуме прокомментировали нападение сына миллиардера на полицейского

До этого в Краснодаре задержали женщину, воткнувшую полицейскому вилку в голову после просьбы сделать музыку потише. Как сообщили в региональном главке МВД, нападавшей грозит статья о применении насилия в отношении представителя власти.