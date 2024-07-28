Резервуары с топливом горят на нефтебазе в Курской области

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе из-за атаки украинского беспилотника произошло возгорание на нефтебазе.

Об этом он написал в Telegram.

«Загорелись три резервуара с топливом», — уточнил он.



Уточняется, что никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал.

Украина ночью атаковала два региона России

По словам главы региона, к настоящему моменту удалось ликвидировать пожар на одном резервуаре. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять БПЛА над Белгородской и два — над Курской областями.